ضبط شحنة مخدرات على متن قارب قبالة جزيرة حنيش

الأحد 14 يونيو 2020

ضبط قوات خفر السواحل قطاع البحر الأحمر، شحنة مخدرات على متن قارب قبالة جزيرة حنيش.



Advertisements

وأفاد مدير عام خفر السواحل، قطاع البحر الأحمر، عقيد بحري / عبدالجبار الزحزوح، أن الدوريات البحرية أشتبهت بقارب ( جلبة) يحمل كمية كبيرة من البترول قبالة جزيرة حنيش وتم ضبطه.

وأضاف انه وخلال تفتيش المركب تم العثور على 40 كيلوجرام من مادة الكوكايين. ولفت الزحزوح، إلى أن طاقم المركب يبلغ عددهم خمسة أشخاص.

وسبق أن ضبطت قوات خفر السواحل، قطاع البحر الأحمر، العديد من القوارب التي تحمل مواد مهربة بينها مخدرات ومواد متفجرة كانت في طريقها للمليشيات الحوثية