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شكرا لقرائتكم خبر عن انتقالي حضرموت يُدين المحاولة الإرهابية لاستهداف حياة المحافظ البحسني والان مع التفاصيل
الأحد 14 يونيو 2020
أدانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت العملية الإرهابية الفاشلة التي استهدفت حياة المحافظ فرج سالمين البحسني .
معبرة عن حمدها وثنائها لله تعالى على نجاته من المحاولة الآثمة، ودعت الأجهزة الأمنية إلى مزيد من اليقظة والإسراع في القبض على الإرهابيين وتقديمهم للعدالة.
نص البيان :
تدين القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت المحاولة الإرهابية الآثمة لاستهداف حياة المحافظ ، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح السبت بزرع عبوة ناسفة على طريق موكبه إلى قيادة المنطقة العسكرية الثانية بمنطقة خلف بمدينة المكلا .
ونعبر في القيادة المحلية عن ثنائنا وحمدنا لله تعالى على نجاح الأجهزة الاستخباراتية في كشف خيوط العملية الارهابية وإفشال مخططها الجهنمي، و نجاة القائد البحسني .
ونطالب الأجهزة الأمنية والعسكرية بمزيد من اليقظة، والعمل السريع على القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائهم العادل .
صادر عن
القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت
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