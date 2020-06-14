اليمن.. ادانات واسعة لمحاولة استهداف اللواء فرج البحسني

الأحد 14 يونيو 2020

دانت الأوساط السياسية والشخصيات الاجتماعية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني والأطر الشبابية والرياضية بمحافظة حضرموت محاولة استهداف محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية بزرع عبوة ناسفة على الطريق بمنطقة خلف بالمكلا.



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وعبرت تلك الجهات في بيانات أصدرتها عن إدانتها واستنكارها لهذا العمل الجبان الذي كان يستهدف المحافظ البحسني من خلال وضع العبوة الناسفة على الطريق المؤدي إلى قيادة المنطقة العسكرية الثانية، داعية الأجهزة الأمنية إلى سرعة تعقب الجناة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء حتى ينالوا جزاءهم العادل جراء ما اقترفته أياديهم.

وثمنت البيانات الحس الأمني العالي واليقظة الأمنية التي تمتعت بها الأجهزة الأمنية والعسكرية بساحل حضرموت في اكتشاف العبوة الناسفة ومباشرة الفرق الهندسية بالمنطقة العسكرية الثانية تفكيكها في الوقت المناسب، لافتة إلى أن مثل هذه الاعمال الجبانة تسعى الى إحداث إرباك أمني وسياسي بمحافظة حضرموت، عبر استهداف رأس هرم السلطة المحلية بالمحافظة وزعزعة الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به مناطق ساحل حضرموت منذ العام 2016م.