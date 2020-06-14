الكویت تغلق 66 متجرا بالعاصمة لمخالفتها الإجراءات الاحترازیة

الأحد 14 يونيو 2020

أعلنت بلدیة الكویت إغلاق 66 محلا تجاریاً في محافظة العاصمة خلال شهر مایو الماضي لمخالفتها الإجراءات الاحترازیة لتجنب انتشار فیروس كورونا المستجد.



وقالت البلدیة، في بیان صحفي الیوم الأحد حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) ، إن فرقها الرقابیة حررت 132 مخالفة متنوعة ووجهت عددا من الإنذارات تنوعت ما بین محلات تجاریة ومقاه وصالونات ومطاعم وبقالات وأسواق مركزیة.

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وأوضحت أن هذه الجولات الرقابیة تندرج في إطار جهودها المبذولة لمجابهة تداعیات الفیروس بناء على قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ضمن الإجراءات الاحترازیة والوقائیة التي اتخذتها البلدیة تجنبا لانتشار المرض.

وذكرت أن الجولات المیدانیة التي نفذها مفتشو قسم إزالة المخالفات بفرع بلدیة محافظة العاصمة أسفرت عن تحریر 88 مخالفة و35 أمر غلق إداري لمخالفة أنظمة البلدیة وقرارات مجلس الوزراء.

وبینت أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق تولت غسل وتعقیم 34168 حاویة مختلفة الأحجام.