شرطة أبوظبي تحذّر من محتالي الإنترنت

الأحد 14 يونيو 2020

حذرت شرطة أبوظبي الأسر من الوقوع ضحايا لمحتالين يترصدون الأطفال والمراهقين والكبار «غير الحذرين» عبر الألعاب الإلكترونية، والإعلانات والروابط المغرية ومنتديات التواصل، للاستيلاء على أموالهم بأساليب غير مشروعة، مستخدمين أساليب خداع وتضليل متنوعة لإغراء ضحاياهم وينتحلون شخصيات غير حقيقية.



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وأشارت إلى ظهور عدد من الانتهاكات الإلكترونية في الآونة الأخيرة، مع انتشار فيروس «كوفيد 19»، مثل حالات استدراج مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، للقيام بتصوير مقاطع فيديو تتنافى مع الآداب العامة للضحايا، ومن ثم تهديدهم وابتزازهم وصولاً لأهدافهم الإجرامية.

وناشدت شرطة أبوظبي أولياء الأمور منح أبنائهم المزيد من الاهتمام، ومتابعة قائمة المواقع والألعاب الإلكترونية التي يرتادونها، خصوصاً مع تزايد قضاء الطلاب أوقاتاً طويلة للتعلم عن بُعد، ومنحهم الثقة والأمان وعدم توبيخهم، وتشجيعهم على المصارحة بأي انتهاكات أو حالات ابتزاز إلكتروني قد يتعرضون لها.