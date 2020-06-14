مقتل 20 جنديا و40 مدنيا في هجومين بنيجيريا

الأحد 14 يونيو 2020

قال سكان ومقاتل في قوة مهام مدنية، إن 20 جنديا على الأقل وأكثر من 40 مدنيا قتلوا وجرح المئات في هجومين إرهابيين بولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، السبت.



يأتي الهجومان اللذان وقعا بمنطقتي مونجونو ونجانزاي بعد أيام فقط من مقتل 69 شخصا على الأقل على أيدي إرهابيين في غارة على قرية بمنطقة جوبيو في نفس الولاية.

وقال موظفا إغاثة و3 من السكان، إن "إرهابيين مسلحين بأسلحة ثقيلة منها قاذفات صواريخ أغاروا على قوات للحكومة في مونجونو نحو الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي، مشيرين إلى أنهم قتلوا 20 جنديا على الأقل وانتشروا بالمنطقة لمدة 3 ساعات".

وذكرت المصادر أن "مئات المدنيين أصيبوا في إطلاق النار وملأوا مستشفى محليا، وبعضهم اضطروا للبقاء خارج المنشأة انتظارا للمساعدة".

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وقال 2 من السكان ومقاتل في قوة المهام المدنية المشتركة إن "المتشددين دخلوا نجانزاي أيضا في نفس التوقيت تقريبا يوم السبت".

وذكرت المصادر أن "المهاجمين وصلوا على متن دراجات نارية وشاحنات بيك أب وقتلوا أكثر من 40 مدنيا".

ولم يرد متحدث عسكري على طلبات للتعقيب.

وأعلن تنظيم داعش في غرب أفريقيا مسؤوليته عن هجومي السبت وهجوم منطقة جوبيو.