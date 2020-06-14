شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف مزارع المواطنين في الفازة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 14 يونيو 2020 استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مزارع المواطنين في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وأفادت مصادر محلية عن سقوط عدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل على مزارع المواطنين في الفازة بشكل عشوائي وهستيري. Advertisements وأوضحت المصادر أن بقايا جيوب المليشيات أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة والقناصة صوب مزارع أخرى للمواطنين، كما استهدفت المارة في الطرقات الرابطة بين منازل السكان ومزارعهم. وكانت مليشيات الحوثي قد استهدفت مساء أمس منازل المواطنين في مركز مدينة التحيتا بقذائف الهاون، وأصابت امرأة مسنة بجروح متفاوتة، مخلفة حالة من الخوف والرعب في صفوف المدنيين

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