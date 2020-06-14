استشهاد مواطن بإنفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي في منطقة الطور جنوب الحديدة

الأحد 14 يونيو 2020

استشهد مواطن بإنفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي، في منطقة الطور التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.



وأفادت مصادر محلية أن المواطن علي يوسف علي جله سماح، كان يقود شاحنة نقل خاصة به على الطريق في منطقة الطور، وعند مروره انفجر به لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي، وأدى إلى استشهاد السائق على الفور وتضرر الشاحنة بشكل كبير.

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وذكرت المصادر أن السكان هرعوا إلى مكان الإنفجار لإسعاف السائق إلى مستشفى الدريهمي، ولكنه كان قد فارق الحياة على الفور متأثراً بإصابته الخطيرة.

وسارعت الفرق الهندسية لنزع الألغام التابعة للقوات المشتركة بالنزول إلى موقع الإنفجار، والقيام بمسح ميداني لتكتشف وجود شبكة من الألغام الأرضية في المنطقة، وباشرت مهامها بنزع الألغام التي زرعتها المليشيات.

يذكر أن مليشيات الحوثي كانت قد حولت مناطق ومديريات الساحل الغربي إلى حقول للألغام والعبوات الناسفة مختلفة الأشكال والأحجام، والتي أودت بحياة المئات من المدنيين وأصابت آخرين بجروح وخلفت إعاقات دائمة لدى الكثير من المواطنين منهم النساء والأطفال