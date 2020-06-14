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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإثيوبي يصل جيبوتي للمشاركة في قمة حول الصومال والان مع التفاصيل
الأحد 14 يونيو 2020
وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد صباح الأحد إلى جيبوتي، للمشاركة في قمة تشاورية حول العلاقات بين حكومة الصومال الفيدرالية وأرض الصومال.
يشارك في القمة أيضاً الرئيسان الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والصومالي محمد عبدالله فرماجو، ورئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي.
وكان الرئيس الجيبوتي، أعلن أمس السبت، أن نظيره الصومالي ورئيس أرض الصومال سيجتمعان اليوم الأحد.
وقال جيله في تغريدة عبر حسابه على تويتر إنه سيترأس الاجتماع بين رئيسي الصومال وأرض الصومال بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي.
ومن المقرر أن يشارك في القمة ممثلون عن الاتحادين الأفريقي والأوروبي وأيضاً الولايات المتحدة، بحسب إذاعة فانا الإثيوبية.
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