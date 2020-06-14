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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستقبل 3 طائرات سياحية من بلجيكا في 26 يونيو والان مع التفاصيل
الأحد 14 يونيو 2020
قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر المصرية، أنه من المنتظر استقبال 3 طائرات سياحية قادمة من بلجيكا في يوم 26 يونيو الجاري، وذلك بعد إعادة افتتاح المنشآت الفندقية البالغ عددها 61 منشأة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، علي التليفزيون المصري، أن المحافظة في الفترة الراهنة من أقل المحافظات إصابة بفيروس كورونا الأمر الذي شجع علي عودة تدريجية للسياحة الخارجية فضلا عن زيادة الطاقة القصوي للفنادق إلى معدل 50%.
وأوضح حنفي أن الحكومة ستطبق إجراءات صارمة مع المنشآت المخالفة للضوابط بشكل حازم لضمان الحفاظ علي انخفاض الأعداد دون زيادة، ومن ثم زيادة الأفواج السياحية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لا تخطط لسرعه إعادة الافتتاح بشكل كامل وإنما يجري العودة علي أسس تدريجية سليمة.
كانت الحكومة المصرية أعلنت الخميس الماضي عن بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح.
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