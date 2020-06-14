وفاة شاب ونجاة آخرين أثناء تنظيف إحدى الآبار خارج صنعاء

الأحد 14 يونيو 2020

لقي الشاب بلال حمود الزلب، في العقد الثالث من عمره، حتفه السبت، بعد تعرضه لحالة اختناق أثناء قيامه بتنظيف إحدى الآبار.



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وذكر مصدر مقرب من الضحية أن أربعة من شباب مديرية "ثلا" محافظة عمران القريبة من العاصمة صنعاء، تطوعوا للقيام بتنظيف إحدى الآبار من أجل تغعيلها من جديد.

غير أنهم وبعد النزول شعروا بالاختناق بسبب دخان الماطور الذي كان يعمل بجوار فوهة البئر، وبعد تنبه المواطنين قاموا بإخراج الشباب وتم إسعافهم على الفور، إلا أن بلال توفي متأثراً بالعوادم التي كان قد استنشقها.