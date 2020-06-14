شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة مقتل أمريكي من أصول أفريقية على يد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قتل الشرطة الأمريكية لمواطن من أصول أفريقية جديد في مدينة اتلانتا، وهو الثاني عقب مقتل جورج فلويد برصاص قوات الأمن بداية الشهر الجاري.
وأدت حادثة القتل الجديدة إلى اشتعال الأوضاع، حيث خرج ألاف المتظاهرين في مظاهرات بمدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، ما دفع رئيسة الشرطة للاستقالة- وفقاً لـ”سكاي نبوز عربية”-.
ووثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” ، قيام متظاهرون في مدينة أتلانتا ، بإضرام النار في مطعم للوجبات السريعة أمس السبت.
ولم تكشف السلطات بعد عن اسمي الضابطين المتورطين في إطلاق الرصاص وكلاهما أبيض.
ولم ترد شرطة أتلانتا بعد على طلب للتعقيب، وقال مكتب التحقيقات في جورجيا إنه يحقق في الحادث.
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