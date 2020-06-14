شكرا لقرائتكم خبر عن "الحاجة أم الاختراع" .. عربات القطارات تتحول لمستشفيات عزل بالهند والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهند اليوم الأحد عن إجراءات لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا تشمل تحويل 500 عربة قطار لمستشفيات، وتعزيز اختبارات فحص الفيروس وإجراء استطلاعات صحية في المنازل بالمناطق الأكثر تضررا من الفيروس. وقد سجلت دلهي 2000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، وأصبحت ضمن أبرز مراكز تفشي الفيروس في الهند بجانب مدينتي مومباي وأحمد آباد. وجرى تسجيل 38958 حالة إصابة في المدينة و 1271 حالة وفاة. وقال نائب وزير الصحة في دلهي مانيش سيسوديا إن عدد الحالات بالمدينة قد يرتفع إلى نحو نصف مليون بحلول منتصف شهر يوليو المقبل نتيجة تفشي فيروس كورونا.

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