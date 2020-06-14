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42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

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سجلت المغرب اليوم 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8734، فيما استقر عدد الوفيات في 212 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7725 بعد تماثل 29 شخصا للشفاء.

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