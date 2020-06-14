شكرا لقرائتكم خبر عن باستثناء دولة واحدة .. إسبانيا تفتح حدودها مع دول شنجن 21 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن البلاد ستفتح حدودها أمام دول منطقة شنجن بالاتحاد الأوروبي في 21 يونيو، باستثناء البرتغال حيث ستفتح الحدود معها في أول يوليو مثلما أعلنت في السابق.

كانت الحكومة الإسبانية قالت في وقت سابق إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في أول يوليو دون حجر صحي ذاتي، باستثناء جزر البليار التي قد تبدأ في استقبال السياح غدا الاثنين في إطار برنامج تجريبي.