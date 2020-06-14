شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان .. 1404 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 1404 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد ١٩، منها 400 لعمانيين و 1004 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 23481 و 104 وفيات وتماثل 8454 حالة للشفاء.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية 3596 والحالات المنومة اليوم 39 وإجمالي المنومين 313 وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 100.
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