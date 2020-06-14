صاروخان يدمران كهفاً بداخله 'دواعش' في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، تدمير كهف بداخله عناصر من تنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين.
وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوو نسخة منه، إن "قوة من قيادة عمليات صلاح الدين، رصدت عناصر من عصابات داعش الارهابية داخل أحد الكهوف في جبل قره جوغ، حيث تم معالجتهم بصاروخين".
وأضافت الخلية في بيانها، أن ذلك "إلى تدمير الكهف عليهم بالكامل".
وأضافت الخلية في بيانها، أن ذلك "إلى تدمير الكهف عليهم بالكامل".
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