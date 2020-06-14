شفاء 33 مصاباً بفايروس كورونا في النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الأحد، تعافي 33 مصاباً بفايروس كورونا ، فيما أفاد مصدر طبي بتسجيل 80 إصابة جديدة بالمحافظة. وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "33 مريضاً يكتسبون الشفاء ويغادرون المستشفى اليوم". من جانبه، أفاد مصدر طبي في النجف، بأن "المحافظة سجلت اليوم 80 إصابة جديدة بفايروس كورونا".



وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، يبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 18950 إصابة، ومجموع حالات الشفاء 7515، فيما يبلغ مجموع الوفيات 549. وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، يبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 18950 إصابة، ومجموع حالات الشفاء 7515، فيما يبلغ مجموع الوفيات 549.

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