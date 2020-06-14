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شرطة واسط تنفذ حملة 'حرق الاطارات' لمنع استخدامها في الاحتجاجات

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نظمت شرطة واسط، اليوم الاحد، حملة لجمع وحرق الاطارات القديمة بهدف منع استخدامها في التظاهرات الاحتجاجية.

 

وقال مراسل الخليج 365، إن شرطة واسط نظمت، اليوم حملة لجمع الاطارات القديمة من مدينة الكوت ونقلها لهور الشويجة وحرقها على جانب طريق كوت - بدرة .
وأوضح أن هدف الحملة هو منع استخدامها من قبل المتظاهرين في الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة.

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وعادة ما يستخدم المحتجون الاطارات القديمة في قطع الطرق كتعبير للاحتجاجات التي بدأت في تشرين الاول الماضي 2019 .

 

 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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