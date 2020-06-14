صالح يدعو إلى تأمين رواتب الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل للشباب

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، إلى تأمين رواتب الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل للشباب، فيما أكد على الاهتمام بالشرائح الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد صالح على "أهمية تأمين إطلاق رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل للشباب في القطاعات المختلفة وتأهيلهم والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم"، مشدداً على "أهمية تعزيز نظام الحماية الاجتماعية والاهتمام بالشرائح الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة بما يسهم في تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي".
وأشار إلى "ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بالواقع الرياضي والشبابي وتطوير المنشآت الرياضية، بما يخدم الشباب والمواهب ويلبي طموحاتهم ويطوّر إمكانياتهم ويحقق أهدافهم، فضلاً عن السعي لرفع الحظر الكامل عن الملاعب العراقية".
كما لفت البيان، إلى أن "وزيري العمل والرياضة قدما عرضاً مفصلاً لجهود الوزارتين في مجالات تأهيل الشباب ورعايتهم، وتقديم الخدمات للأيتام والارتقاء بدور مراكز التدريب المهني، والمشاكل التي تواجه عملهما في ظل جائحة كورونا".
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