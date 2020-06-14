كورونا يقتحم منزل الرئيس الاسرائيلي

أفاد موقع "روسيا اليوم"، الأحد، بإخلاء منزل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، من العاملين فيه، بعد اكتشاف إصابة أحدهم بفيروس كورونا وأوضح الموقع، أن منزل الرئيس الإسرائيلي أخلي من الموظفين وتم إلغاء جميع الاجتماعات المقررة لريفلين وإعادة جدولتها في يوم آخر. وذكرت الرئاسة الإسرائيلية أنها بدأت مشاورات مع وزارة الصحة للبدء بإجراءات فحص باقي الموظفين وأيضا للنظر في التدابير التي يمكن أن تطبق على ريفلين نفسه.



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