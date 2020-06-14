كوريا الجنوبية تتأهب عسكريا تحسبا لتحركات جارتها الشمالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنه تم وضع القوات في حال استعداد للتعامل مع أي عمل من جانب كوريا الشمالية، مطالبة بيونج يانج بالالتزام بالمعاهدة العسكرية ما بعد الحرب الكورية.



وتأتي هذه التعليقات بعدما حذرت كيم يو جونج، الشقيقة الصغرى ذات النفوذ للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أمس السبت من أن بيونج يانج سوف تتخذ إجراءات عسكرية ردا على إخفاق سيؤول في وقف المنشقين عن إرسال منشورات معادية عبر الحدود.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الدفاع القول إنها "تتعامل مع الوضع الحالي بصورة جدية، وتراقب عن كثب تحركات الجيش الكوري الشمالي"، مضيفة أنها في وضع استعداد لمواجهة كل المواقف.

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وأكدت أنه يجب " تطبيق اتفاق 19 أيلول/سبتمبر لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية ومنع وقوع اشتباكات غير مقصودة بين الكوريتين".

يشار إلى أن الاتفاق بين الكوريتين، الذي جرى توقيعه خلال قمة أجريت في بيونج يانج عام 2018، وأطلق عليه الاتفاق العسكري الشامل، يطالب باتخاذ سلسلة من إجراءات بناء الثقة والسيطرة على الأسلحة ضمن خطة أوسع نطاقا لوقف جميع الأعمال العدائية بين الكوريتين.

وكانت وكالة يونهاب قد ذكرت في وقت سابق أن مسؤولين أمنيين في كوريا الجنوبية عقدوا اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة سلسلة من التهديدات الكورية الشمالية خلال الأيام الأخيرة مع تصاعد التوترات بين الدولتين.