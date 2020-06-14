إثيوبيا تشيد بالتقدم في مفاوضات سد النهضة "غير المتعثرة"

قالت وزارة المياه والري الإثيوبية إن مفاوضات سد النهضة التي جرت الجمعة أحرزت تقدما كبيرا، في التفاهم بين الدول الثلاث بشأن المبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى ونهج قواعد إدارة الجفاف.

وذكرت الوزارة في بيان أن المفاوضات "غير متعثرة"، مشيدة في الوقت نفسه بالتقدم المحرز في الأيام السابقة للمحادثات.

وأضافت أن الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ستتبادل اليوم الأحد الخطوط الإرشادية والقواعد التي تتضمن نتائج المحادثات.

وأوضحت الوزارة أن المفاوضات الجارية لا تدور حول تخصيص مياه النيل الأزرق، مؤكدة التزام إثيوبيا بالمبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة التي ستوقعها مع دولتي المصب.

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وأشارت إلى أن إثيوبيا ملتزمة بقواعد الملء والتشغيل وفق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 الذي ينص على المبادئ الدولية ذات الصلة بشأن مشروع سد النهضة .

وجاء البيان الإثيوبي غداة إعلان مصر "عدم تفاؤلها بتحقيق أي تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، بسبب استمرار بعض العراقيل، والتي ظهرت خلال الاجتماعات مع السودان وإثيوبيا."

وقالت وزارة الري المصرية إن القاهرة أبدت المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث.

غير أنها اتهمت إثيوبيا بتقديم مقترح "مثير للقلق" يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل السد خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في 11 يونيو/ حزيران الجاري.

وتخوض الدول الثلاث مفاوضات شاقة منذ سنوات لمعالجة مخاوف مصر من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا (دولة المنبع) على النيل الأزرق وتخشى القاهر من تأثيره على حصتها من مياه النيل.