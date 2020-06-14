"ترامب" في الجولان السوري بأكثر من 8 ملايين دولار

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الشروع بإقامة مستوطنة في مرتفعات الجولان السورية المحتلة تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية: "سنبدأ اليوم باتخاذ خطوات عملية من أجل إقامة بلدة "مرتفعات ترامب" في هضبة الجولان حيث اعترف الرئيس ترامب بالسيادة الإسرائيلية عليها".

وكان نتنياهو أعلن قرار حكومته إقامة هذه المستوطنات أواسط شهر يونيو/حزيران 2019 بعد قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية.

ولكن منذ ذلك الحين لم تقم الحكومة الإسرائيلية بأية خطوة عملية لإقامة هذه المستوطنة.

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واليوم الأحد، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن حكومة الاحتلال ستقدم قرارا مفصلا إلى وزارة المالية حول تكلفة بناء هذه المستوطنة.

وبحسب الإذاعة تبلغ تكلفة إقامة البنى التحتية لهذه المستوطنة نحو 2.3 مليون دولار أمريكي، أما تكلفة البناء فيها فتصل إلى أكثر من 8 ملايين دولار.

وكانت إسرائيل احتلت مرتفعات الجولان السورية في العام 1967، ثم أعلنت عن ضمها سنة 1981 بقرار من الكنيست.

ورفض المجتمع الدولي قرار إسرائيل ضم مرتفعات الجولان ويصر على أنها أرض سورية محتلة.

والولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بضم إسرائيل للجولان.