سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14 يونيو 2020

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد، على شاشات معظم البنوك العاملة في مصر، وعلى شاشة البنك المركزي بقيت العملة الخضراء عند ذات المستوى المسجل يوم الخميس الماضي وهو 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.



وهيمن سعر 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع على الدولار في 12 بنكا مصريا، وسجل سعر صرف الدولار 4 مستويات مختلفة في مصر، بفارق 3 قروش بين أدنى وأعلى سعر.

ويواجه الجنيه المصري ضغوطا منبعها تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي في ظل توقف السياحة، بينما يتوقع البنك الدولي أن تؤثر جائحة كورونا حتى على تحويلات العاملين في الخارج.

وخلال أقل من 3 أشهر، حصلت مصر وستحصل على نحو 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، كما أصدرت أكبر طرح سندات في تاريخها بقيمة 5 مليارات دولار.

ومع ذلك تواصلت الضغوط على الاحتياطي الأجنبي المصري حيث تراجع في مايو/ أيار الماضي بنحو مليار دولار مواصلا سلسلة من الانخفاضات المتتالية على مدار الأشهر الماضية.

وسجل احتياطي مصر الأجنبي 36 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار الماضي، مقارنة بـ45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط الماضي، وهو الشهر الذي تلاه ظهور كورونا في مصر.

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ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 25 يونيو/ حزيران الجاري، اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار، عند مستوى 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، وتكرر السعر في بنوك مصر والمصرف المتحد والإسكندرية.

وسجل الدولار سعر أعلى قرشا واحدا، عند 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي اليوناني والمصرف العربي الدولي.

السعر المهيمن

وهيمن سعر 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع على الدولار في مصر، حيث تكرر على شاشات 13 بنكا هي الأهلي الكويتي، وبلوم، وميد بنك، والعربي الأفريقي الدولي، والمصري الخليجي، والتجاري الدولي، والاستثمار العربي، والتنمية الصناعية وبنك قناة السويس وعودة والمشرق وساييب.

أعلى سعر للدولار

وسجل أعلى سعر للدولار 16.14 للشراء، و16.24 جنيه للبيع في بنوك البركة، وكريدي أجريكول، والمصري لتنمية الصادرات، والتعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي 18.06 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي، وسجل الجنيه الإسترليني 20.09 جنيه للشراء، و20.51 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر الريال السعودي عند 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع في البنك الأهلي، فيما سجل الدرهم الإماراتي 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 50.67 جنيه للشراء و52.71 جنيه للبيع.