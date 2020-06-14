شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تسجل 36 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين اليوم الأحد تسجيل 36 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك في أكبر عدد للإصابات اليومية الجديدة في المدينة.

وكانت بكين أعلنت أمس السبت عن رصد ست حالات إصابة مؤكدة. وقالت السلطات الصحية إن كل الحالات الجديدة التقطت العدوى داخل البلاد.