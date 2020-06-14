شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة فلويد.. مقتل "شاب أسود" بنيران الشرطة في أتلانتا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

قالت رئيسة بلدية مدينة أتلانتا الأمريكية إن قائدة شرطة المدينة قدمت استقالتها يوم السبت بعد خروج مظاهرات احتجاجا على مقتل شاب أسود بنيران الشرطة عقب نومه في سيارته وهي في طابور أحد مطاعم الوجبات السريعة

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وقالت كيشا لانس بوتمس إنها قبلت استقالة قائدة الشرطة إريكا شيلدز بعد مقتل ريشارد بروكس (27 عاما). واحتشد عشرات المحتجين في موقع إطلاق الرصاص جنوبي وسط المدينة.

وذكرت بوتمس في مؤتمر صحفي "لا أعتقد أن استخدام القوة المميتة كان مبررا وطالبت بإقالة الضابط على الفور" مضيفة أن الضابط الذي أطلق الرصاص أقيل من عمله.

ولم ترد شرطة أتلانتا بعد على طلب للتعقيب. وقال مكتب التحقيقات في جورجيا إنه يحقق في الحادث. وقالت الشرطة إن بروكس قاوم الاعتقال بعد فشله في اختبار ميداني يكشف ما إذا كان ثملا أو متعاطيا للمخدرات.

وجاء مقتل بروكس بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة عقب موت الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد بعدما جثم شرطي على عنقه لما يقرب من تسعة دقائق أثناء إلقاء القبض عليه.