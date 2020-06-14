شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:55 صباحًا, 14 يونيو 2020 م المناطق - وكالات قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 21704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و892 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ أكثر من 850 ألف حالة و42720 وفاة.

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