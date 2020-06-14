شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: 128 إصابة جديدة و14 حالة وفاة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة السودانية أمس السبت عن تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و14 وفاة جديدة. وأكدت التقارير الوبائية ارتفاع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 7007 حالة متضمنة 447 وفاة فيما تماثلت 140 حالة للشفاء لتبلغ جملة حالات المتعافين 2556.

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