شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا أنه سُجلت 33 حالة شفاء، ليصل عدد المتعافين حتى الآن إلى 311 شخصًا.
ولفت النظر إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 83 حالة.
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