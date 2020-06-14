زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جنوبي إيران المزيد

ضرب زلزال بقوة 4.9 ريختر، الأحد، مدينة بيرم الإيرانية في محافظة فارس جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة "إيرنا" للأنباء الإيرانية، أن "مركز رصد الزلازل في جامعة طهران، أكد وقوع الهزة الأرضية على عمق 9 كيلومترات".

وحدد المركز موقع الهزة الأرضية بين خط عرض 27.64 شمالا، وخط طول 53.39 شرقا.

وأوضحت الوكالة أنه لم ترد حتى اللحظة أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.