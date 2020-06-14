من القاهرة إلى اليمن.. ما سبب إلغاء الرحلات غداً؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

قال حيدره القاضي، المستشار في السفارة اليمنية بالقاهرة، إنه تقرر إلغاء رحلة غداً الأحد، الموافق 14يونيو2020، موضحاً أن السبب هو ان المختبرات المركزية المصرية التي يتم إجراء فحوصات المسافرين فيها مغلقة يوم الجمعة، تنفيذاً لقرارات لجنة الطوارئ في مصر بأن يوم الجمعة حظر شامل كامل.



ولفت القاضي، إلى أن السبب ليس كما تناولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه بسبب إثبات نتائج الفحص بإصابة عدد من الركاب بفيروس كورونا. وتابع المستشار بالسفارة اليمنية، ولهذا كان من الصعوبة أن تفتح المختبرات المركزية لاستقبال حالات جديدة لعمل الفحص، لأن النتيجة تظهر يوم السبت، ومن المفترض أن يكون السفر الأحد. ووجه القاضي، حديثه، للمواطنين، قائلاً: “ندعوا الجميع إلى تحري الدقة والتأكد من مصداقيتها وأخذها من مصادرها، وعدم نقل الأخبار التي تعتمد على التشويه وتزييف الحقائق”.