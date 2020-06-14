ارتفاع وفيات كورونا في اميركا الى 117 ألف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء السبت، حاجز 117 ألف حالة.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب معطيات موقع “Worldometers” للإحصائيات، 2133339 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 117204 وفيات، ما يعادل 5.49% من الحصيلة الإجمالية للحالات، و846777 شفاء، أي 39.69%.

من جانبها، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إحصائية جديدة نشرتها اليوم وتعكس البيانات التي تم جمعها حتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش لـ12 يونيو، أن حصيلة الإصابات بلغت حتى ذلك الحين 2038344 حالة، بينها 114625 وفاة.

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وأفادت المراكز الأمريكية بأن الارتفاع اليومي للإصابات وصل إلى 22317، في ارتفاع طفيف مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في بيانات 11 يونيو 21744 حالة.

وذكرت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 711 حالة، مقابل 947 في الإحصائية الخاصة بمساء 11 يونيو.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أن مؤشر الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد يشهد تراجعا في كل أنحاء الولايات المتحدة.