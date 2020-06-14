حادث جديد يزيد الأمور سوءاً.. الشرطة تطلق النار على رجل أسمر آخر في ولاية أتلاتنا الأمريكية.. وتظاهرات احتجاجية غاضبة

خرج الآلاف من سكان أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية في تظاهرات احتجاجاً على مقتل رجل أسمر آخر على يد الشرطة.

وقالت الشرطة إن ريتشارد بروكس (27 عاماً) قد نام في سيارته أثناء انتظاره في طابور للوجبات السريعة جنوبي وسط المدينة.

وأضافت أن بروكس "قاوم الاعتقال مساء الجمعة بعد فشله في اختبار ميداني يكشف ما إذا كان ثملاً أو متعاطياً للمخدرات."

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر بروكس على الأرض خارج سيارته وهو يصارع شرطيين إثنين.

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وأظهر الفيديو قيام بروكس بانتزاع صاعقاً كهربائياً من نوع "تيزر" من يد أحد الشرطيين، وبعد بضع ثوان تحرر منهما وبدأ في الركض.

كما أظهر الفيديو تصويب أحد الشرطيين للصاعق باتجاه بروكس أثناء الركض خلفه، ثم خرج الشرطيان بعد ذلك من إطار التسجيل.

وسُمع في الفيديو دوي طلقات نارية مع شخص يصرخ "لقد أوقعت به!"، وبعدها يظهر بروكس ممداً على الأرض.

ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للعنصرية في العديد من الولايات المتحدة، بعد مقتل جورد فلويد، المواطن الأمريكي من أصل إفريقي، بعدما جثم شرطي على عنقه لما يقرب من تسعة دقائق أثناء إلقاء القبض عليه.