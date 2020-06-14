فيروس كورونا: الصين تُحكم إغلاق أكبر سوق جملة والأحياء المحيطة به في العاصمة بعد تفشي الوباء

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





وُضعت منطقة في العاصمة الصينية بكين تحت الإغلاق العام المشددة، بعد تسجيل أول إصابات بفيروس كورونا بعد أكثر من 50 يوما.

ويُعتقد بأن هناك علاقة بين هذه الإصابات وبين أكبر سوق للجملة في المدينة.

وجاءت نتيجة فحص فيروس كورونا إيجابيةً لـ 45 شخصاً من بين 517 خضعوا لاختبار في سوق شينفادي. ولم يظهر على أي منهم أعراض كوفيد 19، وفرضت حالات الإغلاق العام على 11 حيّاً مجاوراً للسوق، في حين سيجري فحص عشرة آلاف موظف في السوق.

وتريد السلطات أيضاً أن تفحص كل من كان على اتصال بالسوق وقاطني المنطقة المحيطة به.

وتعد هذه الإصابات المسجلة أول حالات في بكين منذ أكثر من 50 يوماً.

ماذا نعرف عن الحالات الجديدة؟

أقفل سوق شينفادي في منطقة فنغتاي الواقعة جنوب شرقي بكين في ساعات الصباح الأولى من السبت، بعد الإبلاغ عن إصابة رجلين كانا قد زارا السوق أخيرا، بفيروس كورونا.

وأظهرت الاختبارات فيما بعد إصابة 45 شخصاً بالفيروس.

لقاح فيروس كورونا: شركة أسترازينيكا تبرم عقوداً لتجهيز دول أوروبية بـ 400 مليون جرعة

وقال تشو جانوي، أحد مسؤولي المنطقة في تصريحات صحفية، إنه وفقاً لمبدأ وضع أمن الجماهير وصحتهم في المرتبة الأولى، لقد اعتمدنا إجراءات إغلاق عام لسوق شينفادي وللأحياء المحيطة به.

Advertisements

وأضاف أن المنطقة "وضعت في حال الطوارئ التي تفرض وقت الحرب". ودخل المئات من عناصر الشرطة العسكرية إلى المنشأة التي وضعت تحت الإغلاق العام.

كما تم وقف المواصلات وإغلاق المدارس القريبة. وألغيت الرياضة في كل أنحاء بكين، وشرعت مرافق عامة رئيسية في إقفال أبوابها مجدداً.

ويثير هذا التطور المخاوف من موجة ثانية من وباء فيروس كورونا في العاصمة. وتمت السيطرة على انتشار فيروس كورونا عبر واحدة من أكثر اجراءات الإغلاق العام صرامة في العالم، بعدما جرى اكتشاف المرض في مدينة ووهان، وسط الصين.

ولقي أكثر من 4600 شخص في الصين حتفهم جراء فيروس كورونا من بين 426 ألف حالة وفاة حول العالم، وفقاً لجامعة جونز هوبكنز.

BBC

وليس لدى المسؤولين الصينيين تفسير مؤكد بشأن كيفية تحول سوق شينفادي الضخم للجملة – الذي يؤمن 80 في المئة من خضار ولحوم بكين – مصدراً للتفشي الجديد لفيروس كورونا، حسبما يقول ستيفن ماكدونل، مراسل بي بي سي في الصين.

ويشير مراسلنا إلى أنه في الأشهر الأخيرة، كانت استراتيجية الحكومة الصينية تقوم على العزل الكامل لأي مدينة أو بلدة حيث ظهرت مجموعة إصابات بفيروس كورونا.

ويضيف أنه يبدو أن هذا الإجراء قد نجح، لكنّ فرض الإغلاق العام في كل بكين - في وقت بدا أنه تمت السيطرة على الفيروس - هو أمر لا يبدو أن المسؤولين الصينيين سوف يتعجلونه.

مواضيع قد تهمك :