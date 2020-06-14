كيف يسهم قانون الرى الجديد فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية × 10 نقاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد من التشريعات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الراهنة، ومن المتوقع أن يكون من ضمن حزمة التشريعات التى ستخرج للنور خلال ما تبقى من الفصل التشريعي الأول، خاصة وأن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع القانون وكتابة التقرير النهائى بشأنه تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة. وفيما يلى نستعرض كيف يساهم قانون الرى الجديد فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها: وفيما يلى نستعرض كيف يساهم قانون الرى الجديد فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها: 1. القانون الجديد تضمن كافة التشريعات الخاصة بالرى والصرف فى قانون واحد. 2. مشروع القانون يهدف لتحقيق استراتيجية مصر المائية 2017- 2037. 3. منح المشرع الحكومة الصلاحيات الكاملة بإزالة كل ما يقع علي النيل من تعديات . 4. تغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل. 5. يلزم مشروع القانون الدولة بحماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية. 6. حظر القانون التعدى على البحار والبحيرات أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها. 7. تعظيم الاستفادة من السيول ومياه الأمطار. Advertisements 8. تغليظ عقوبة إهدار استهلاك المياه واستنزاف الموارد المائية. 9. وضع قواعد جديدة لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية والحفاظ على الخزان الجوفى. 10. تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية والتحول إلى الرى الحديث.

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