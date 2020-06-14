شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة التنمية (20/ 21) بالصرف الصحى ومياه الشرب والمناطق المستهدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف خطة التنمية لعام 20 /21 الحفاظ على حياة المواطن المصرى، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة، وذلك فى ظل الظروف الراهنة التى يشهدها العالم أجمع جراء جائحة فيروس كورونا، وفيما يلى نستعرض مستهدفات قطاع التنمية العمرانية خلال عام 2021/20، فيما يخص: الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي حيث يقوم الجهاز بتغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات (القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية) من خلال تنفيذ أهم المشروعات الاستراتيجية والقومية التي تتم ّثل في: مشروع توسعات محطة تنقية أبو رواش بالجيزة. الصرف الصحي للقرى المجاورة لمصرف الرهاوي بالجيزة . مشروع استكمال توسيع وتطوير محطات التنقية الشرقية والغربية بالإسكندرية. محطة مياه القاهرة الجديدة أبو عويقل ( 400 ألف م/3يوم) بالقاهرة. الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حيث يتمثل دور الهيئة في تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بباقي محافظات جمهورية مصرالعربية، حيث يبلغ عدد المشروعات المتوقع دخولها الخدمة بالعام الحالي 2020/19نحو 180 مشروعا (منها 37 مشروع مياه شرب، و 143 مشروع صرف صحي)، في حين بلغ عدد المشروعات الـ ُمستهدف نهوها بالعام الـمالي 2021/20نحو 250مشروعا، (منها 45مشروع مياه شرب، و 205 مشروع صرف صحي)، فضلا عن بعض الـمشروعات القومية في عدد من المحافظات كالتالي: مبادرة زيادة الوعاء الـمائى لنهو عدد 54 محطة معالجة صرف صحى بالوجه القبلى . مبادرة (حياة كريمة لتوفير الصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجا. محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 مليون م/3 يوم بمحافظة بورسعيد. مشروع محطة معالجة ثلاثية لمعالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة مليون م/3يوم بمحافظة الإسماعيلية. Advertisements محطة معالجة القابوطي ورافع الضواحي والزهور وقرية الديبة بمحافظة بورسعيد. صرف صحى وصناعى بطاقة 25 ألف م/3 يوم لمدينة دمياط للأثاث بمحافظة دمياط. محطة معالجة صرف صحى بقرى عرب المدابغ بطاقة 60 ألف م3 يوم بمحافظة أسيوط. تو ّسعات محطة ُمعالجة صرف صحي بمطروح بطاقة 70 ألف م3 يوم بمحافظة مطروح. محطة مياه جنوب بورسعيد بطاقة 26 ألف م3 يوم. مشروعات محطات تحلية مياه البحر بمحافظات (بورسعيد – البحر الاحمر – مطروح – شمال سيناء – جنوب سيناء – كفر الشيخ. المشروع القومي لمد خدمة الصرف الصحي بالقرى بجميع محافظات الجمهورية. مشروعات توصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لمشروع الإسكان القومي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على خطة التنمية (20/ 21) بالصرف الصحى ومياه الشرب والمناطق المستهدفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.