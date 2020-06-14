شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بكورونا.. النائبة مايسة عطوة ترفض التخلى عن زوجها وتعيش معه فى غرفة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت البرلمانية مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن زوجها أصيب بفيروس كورونا، مضيفة: "لم يعطس ولم يسخن إلا قليلا، فقط شعر بهمدان بالجسم وعدم رغبة فى الأكل والشرب، وتوجهنا فورا إلى الطبيب وعمل أشعة مقطعية على الصدر التى أثبتت أنه أصيب بالفيروس، ولكن كانت إصابة خفيفة جدا وتمت السيطرة عليها فى بدايتها".

وأضافت مايسة عطوة أنها أرسلت لوزيرة الصحة ولكن كان فى الوقت الذى وصل فيه الحال بعدم وجود أماكن فى المستشفيات، متابعة: "وفى النهاية وجدنا سريرا فى مستشفى خاص ولكننا أنا وزوجى قررنا أن نخوض تجربة العزل المنزلى، وما أدراكم العزل المنزلى ومشقته لمن سيرعى الحالة وراحته النفسية للمريض نفسه، أبنائى طالبوا أن أعزل نفسى فى غرفة ووالدهم فى غرفة، وكان ردى قاطع يا نعيش سوا، لا تتخيلوا كان لردى عظيم الأثر فى حالته النفسية".

وتابعت: "أما ابنتى التى قامت برعايتنا بحكم معيشتنا معهم، كأنها مدربة على أعلى مستوى للرعاية مع كامل الإجراءات الاحترازية هى وزوجها، فى الوقت اللى قرينا وسمعنا عن بنات تخلت عن استلام آباء وأمهات مصابين كانت بناتى أكثر راعيا لأبوهم وأنا معه طبعا، لم نغادر الغرفة 14 يوما، لم نر الشارع 14 يوما، ولم أشعر أحدا بما نحن فيه وكل من كان يقصدنى بقضاء حاجة أحد لم أتأخر أبدا، واليوم كررنا التحاليل والأشعات له واحتياطى لجميع من بالمنزل، وبفضل الله ثم دعاء أمى وأهلى وأصحابنا كلنا بخير وتم شفاؤه والحمد لله".

ووجهت النائبة مايسة عطوة الشكر للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والأمين العام للبرلمان، للاطمئنان عليها ومحاولة تقديم المساعدة، موجهة رسالة للمواطنين قائلة: "حافظوا على نفسكم، لا تستهونوا ولا تزوروا بعضكم البعض حتى تنكشح الغمة عن الأمة، تجربتنا تمت عن طريق مخالط لمخالط والحمد لله إن ربنا شفى الجميع".