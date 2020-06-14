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محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلن أشرف محمود، مدير إدارة الموهوبين بمديرية التعليم بالقليوبية، تبرعه بتوصيل الأدوية عبر سيارته الخاصة لمصابي كورونا المعزولين منزليًا بمنطقة الأهرام ببنها.
وأوضح "محمود" أنه أعلن منذ بداية الجائحة تبرعه بمقابر العائلة، لدفن مصابي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر موظف يتبرع بسيارته الخاصة لتوصيل مصابي كورونا في القليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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