موظف يتبرع بسيارته الخاصة لتوصيل مصابي كورونا في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: أعلن أشرف محمود، مدير إدارة الموهوبين بمديرية التعليم بالقليوبية، تبرعه بتوصيل الأدوية عبر سيارته الخاصة لمصابي كورونا المعزولين منزليًا بمنطقة الأهرام ببنها. وأوضح "محمود" أنه أعلن منذ بداية الجائحة تبرعه بمقابر العائلة، لدفن مصابي فيروس كورونا.

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