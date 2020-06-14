البحيرة تسجل 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
كشف مصدر في مديرية الصحة بمحافظة البحيرة تسجيل مستشفيات المحافظة، اليوم السبت، 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وتوزعت الإصابات بواقع 29حالة بدمنهور، و 8 حالات بكل من إيتاي البارود، أبو المطامير، والدلنجات، و 6 حالات بكل من أبو حمص، حوش عيسى، والمحمودية، و5 حالات بكل من شبراخيت، كفر الدوار، وكوم حمادة، وحالة واحدة لبدر.
كما سجلت المحافظة 12حالة وفاة جديدة من مراكز المحمودية، الرحمانية، كوم حمادة، الدلنجات، دمنهور، أبو المطامير، وكفر الدوار
من ناحية أخرى أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعافي 53 حالة جديدة من فيروس كورونا، ومغادرتها مستشفيات العزل والإحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين بمحافظة البحيرة، 547 شخصًا.
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