حريق يكشف عن مصنع كمامات مغشوشة في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الأحد، حريقا اندلع في مصنع لإنتاج الكمامات بدائرة قسم إمبابة. بلاغ ورد إلى غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من شرطة النجدة بنشوب حريق في مصنع كيماويات بنطاق حي الشمال. Advertisements وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات. وتبين بالفحص أن المصنع بدون ترخيص اتخذه مالكه وكرا لإنتاج الكمامات مستغلا اقبال المواطنين على شرائها. وتم ضبط كمية من الكمامات داخل المصنع مصنوعة من مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وغلق وتشميع المصنع.

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