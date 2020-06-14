شفاء 118 عسكريًا روسيا من كورونا خلال اليوم الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، شفاء 118 عسكريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من مرض كوفيد-19، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين منه إلى نحو 5 آلاف عسكري روسي، حسبما ذكرموقع روسيا اليوم.
وقالت الوزارة: "خلال اليوم الماضي تعافى 118 عسكريا من عناصر الجيش الروسي، بعد تلقيهم العلاج ضد فيروس كوروناالمستجد. وارتفع العدد الإجمالي للعسكريين المتعافين من هذا المرض، إلى 4947 شخصا".
ونوهت الوزارة، بأنه تم رفع المراقبة الطبية، عن 13227 عسكريا. وذكرت أن عدد الإصابات المسجلة في صفوف العسكريين الروس، في اليوم الماضي بلغ 1524 حالة.
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