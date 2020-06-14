السفير الروسي في واشنطن ينتقل من مقر إقامته بسبب الاحتجاجات في المدينة

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إنه اضطر للانتقال مؤقتًا من مقر إقامته إلى مبنى السفارة، بسبب الاحتجاجات في واشنطن، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وتقع البعثة الدبلوماسية الروسية في شمال غرب واشنطن، بينما يقع مقر إقامة السفير، في وسطالعاصمة الأمريكية، على بعد بضع مئات الأمتار من البيت الأبيض.
وأضاف السفير: "لقد اضطررت للانتقال إلى مبنى السفارة. والآن أعيش مع رفاقي".
وأشار إلى أنه فعل ذلك، حتى لا يخلق مشاكل للشرطة المحلية، إذاكان من الضروري قيادة السيارة عبر الشوارع عدة مرات في اليوم، خلال وجود أعمال شغب في الطريق إلى السفارة.
وقال: "بالطبع، كنا نتابع بقلق، لمعرفة الاتجاه الذي ستذهب إليه حركة الاحتجاج. ويجب أن نعترف بأن العديد من المتظاهرين اقتربوا من السفارة عمليا. كنا على اتصال مباشر مع الأمن والشرطة وطلبنا ضمان حماية ممتلكاتنا".
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