اخبار العالم

السفير الروسي في واشنطن ينتقل من مقر إقامته بسبب الاحتجاجات في المدينة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إنه اضطر للانتقال مؤقتًا من مقر إقامته إلى مبنى السفارة، بسبب الاحتجاجات في واشنطن، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وتقع البعثة الدبلوماسية الروسية في شمال غرب واشنطن، بينما يقع مقر إقامة السفير، في وسط

العاصمة الأمريكية، على بعد بضع مئات الأمتار من البيت الأبيض.

وأضاف السفير: "لقد اضطررت للانتقال إلى مبنى السفارة. والآن أعيش مع رفاقي".

وأشار إلى أنه فعل ذلك، حتى لا يخلق مشاكل للشرطة المحلية، إذا

كان من الضروري قيادة السيارة عبر الشوارع عدة مرات في اليوم، خلال وجود أعمال شغب في الطريق إلى السفارة.

وقال: "بالطبع، كنا نتابع بقلق، لمعرفة الاتجاه الذي ستذهب إليه حركة الاحتجاج. ويجب أن نعترف بأن العديد من المتظاهرين اقتربوا من السفارة عمليا. كنا على اتصال مباشر مع الأمن والشرطة وطلبنا ضمان حماية ممتلكاتنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير الروسي في واشنطن ينتقل من مقر إقامته بسبب الاحتجاجات في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا