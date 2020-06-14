قائد شرطة أتلانتا يقدم استقالته بعد مقتل مواطن برصاص الشرطة الأمريكية

قدم قائد شرطة أتلانتا، يوم السبت، استقالته بعد ساعات من مقتل مواطن أمريكي أسود البشرة يدعى رايشارد بروكس، برصاص الشرطة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وخرجت تظاهرات في شوارع أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، احتجاجا على مقتل رجل أسود نام في سيارته برصاصالشرطة بينما كان ينتظر في طابور للوجبات السريعة جنوبي وسط المدينة.
وقال مكتب التحقيقات بجورجيا إنه يحقق في مقتل رايشارد بروكس (27 عاما) من أتلانتا، وأفادت الشرطة بأنه قاوم الاعتقال مساء الجمعة بعد فشلهفي اختبار ميداني يكشف ما إذا كان ثملا أو متعاطيا للمخدرات.
ويظهر تسجيل نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بروكس على الأرض خارج سيارته وهو يصارع شرطيين اثنين.
وانتزع بروكس صاعقا من نوع "تيزر" من يد أحد الشرطيين، وبعد بضع ثوان تحرر منهما وبدأ في الركض، كما وثق التسجيل لحظة إطلاق النار على المواطن الأمريكي الذي لقي مصرعه.
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