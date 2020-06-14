10 آلاف متظاهر يشاركون في مسيرة مناهضة للعنصرية في زيورخ السويسرية

شارك أكثر من 10 آلاف في زيورخ السويسرية خلال مسيرة مناهضة للعنصرية، بينما رشقت مجموعة صغيرة من المتظاهرين اليساريين الشرطة بمقذوفات مع تراجع أعداد مشاركي الاحتجاج، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة أن المتظاهرين رددوا هتافات "حياة السود مهمة" و"لا عدالة.. لا سلام" و"قولوا اسمه: جورج فلويد".

وأشارت إلى أن المتظاهرين ساروا عبر وسط زيورخ المركز التجاري في سويسرا، وانضم

إليهم آلاف آخرون في عدة مدن سويسرية.

جدير بالذكر أن عدة مدن حول العالم شهدت مظاهرات مناهضة للعنصرية ولانتهاكات الشرطة منذ موت جورج فلويد وهو أمريكي من أصل أفريقي توفي وهو في قبضة الشرطة بمدينة منيابوليس الأمريكية الشهر الماضي.