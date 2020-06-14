أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع السبت على محتجين في وسط باريس، حيث تجمع الآلاف في مظاهرة ضد ما يصفونه بعنصرية وعنف الشرطة.
وأفاد موقع العربية، باعتقال الشرطة 12 ناشطاً من أقصى اليمين لحملهم يافطة تندد "بالعنصرية ضد البيض" خلال الاحتجاجات.
وكان أنصار أداما تراوري قد دعوا لتنظيم هذا الاحتجاج الذي لم يحصل على تصريح من الشرطة، وتراوري هورجل فرنسي من أصحاب البشرة السمراء كان يبلغ من العمر 24 عاما عندما توفي في عام 2016 أثناء احتجاز الشرطة له بالقرب من باريس، ويطالب المتظاهرون بـ"العدالة لأداما وجميع ضحايا الشرطة".
وأظهرت صورة ضخمة نصف وجه تراوري ونصف وجه فلويد، وقالت آسا، شقيقة تراوري، للحشد "كلنانطالب بنفس الشيء - العدالة للجميع". وقالت إن شقيقها كان مكبل اليدين واحتجزته الشرطة قبل وفاته.
وعادت قضيته للظهور بسبب موت الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد في الولايات المتحدة خنقاً تحت ركبة رجل شرطي في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في حين حظرت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع الإخضاع بالخنق أثناء الاعتقال.
وكان عدة آلاف من المتظاهرين المناهضين للعنصرية قد تجمعوا في وسط باريس اليوم السبت لإدانة عنف الشرطة، مع استمرار موجة الغضب في اجتياح العالم بعد موت فلويد.
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرات ضخمة بباريس .. الشرطة تطلق قنابل الغاز وتعتقل 12 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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