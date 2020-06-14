أقارب فلويد يستعدون لرفع دعوى ضد الشرطي المتهم بقتله

تعتزم عائلة الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، رفع دعوى قضائية ضد ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين، المتهم بقتله بدون قصد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال بنيامين كرامب محامي عائلة فلويد، في مقابلة مع تلفزيونية بثت يوم السبت،إن "العائلة تعتزم رفع دعوى مدنية ضد تشوفين". وترغب العائلة أن يتحمل هذا الضابط السابق بشكل كامل مسؤولية ما اقترفت يديه.
وشدد المحامي، على ضرورة تغيير شروط عمل الشرطة فيالبلاد، حتى لا يتمكن رجل الشرطة المطرود من العمل بسبب الانتهاكات، من العثور على وظيفة مشابهة في مدينة أو ولاية أخرى.
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "سي إن إن"، أن شوفين، حتى لو تمت إدانته بتهمة القتل غير العمد لفلويد، سيتلقى تعويض التقاعد، الذي قد يصل إلى 1 مليون دولار.
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