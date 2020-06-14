إدانة الهجوم الإرهابي في كوت دي فوار

عبّرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف مخفرا عسكريا بمنطقة كافولو، في الشمال الغربي لجمهورية كوت دي فوار، والذي أسفر عن مقتل عدد من الجنود، وإصابة آخرين.

وأعربت عن بالغ التعازي والمواساة لحكومة كوت ديفوار وشعبها وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الأمانة موقفها الثابت الرافض للإرهاب والتطرف، ووقوفها مع حكومة كوت دي فوار في مكافحتها الإرهاب.