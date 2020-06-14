تقدير فلسطيني لقرارات وزراء خارجية التعاون الإسلامي

ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المواقف الدولية الأخيرة، لا سيما الرسالة التي أرسلها أعضاء في الكونجرس، وتحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين، وقرارات المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية التعاون الإسلامي، والموقف الأوروبي لدعم القضية الفلسطينية ووقف الاحتلال.

ائتلاف دولي

وصف عريقات قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بأعضاء في حركة المقاطعة بالتاريخي، مبينًا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلّف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بطرح تشكيل ائتلاف دولي لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية على الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى رفع مستوى تمثيل اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده في الـ24 من الشهر الجاري، ليكون على مستوى وزراء الخارجية.

موقف رسمي

أشار عريقات إلى أن فلسطين طالبت الاتحاد الأوروبي بموقف رسمي أوروبي يؤكد فرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلية حال نفذت خطة الضم، فضلا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن فلسطين طلبت من الاتحاد الأوروبي أيضا المساعدة في تغطية العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، وأن يكون ضمن ائتلاف دولي لعقد مؤتمر سلام يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وحل قضية اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى.