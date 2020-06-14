حزمة مشروعات تنموية بسقطرى وإغاثة 558 من منكوبي السيول

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حزمة من المشاريع التنموية في محافظة سقطرى، شملت مشروعا لدعم الطاقة بالمحافظة عبر إنشاء وتنفيذ وتشغيل محطتي توليد الكهرباء في «حديبو» و»قلنسية»، ومشروعا لإنتاج وإدارة الموارد المائية.

وأكد مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة سقطرى طارق الزايدي، أن البرنامج شيّد محطة كهرباء حديبو ومحطة كهرباء قلنسية، بأعلى المواصفات الفنية العالمية، التي صممت بالمواصفات ذاتها لمحطات الكهرباء السعودية.

دعم المحافظة

رفع محافظ سقطرى رمزي محروس، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على جميع المشاريع التنموية المقدمة للشعب اليمني بجميع المحافظات اليمنية، وفي مختلف القطاعات الحيوية، مضيفا بأن هذه المشاريع تأتي بتوجيهات القيادة السعودية، وبمتابعة مباشرة من المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد سعيد آل جابر.

وأكد محروس أن محطات الكهرباء ستعمل على دعم المحافظة بشكل كبير، وذلك لمعاناة المحافظة من تكرار انقطاعات خدمات الكهرباء وصعوبة توفرها سابقاً، موضحا أن المحطة تعمل بمواصفات عالية جدا، وتعد من روافد التنمية بالمحافظة.

إعادة تأهيل

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الخدمة الكهربائية في محطة حديبو بقدرة 3750 كيلو فولت أمبير، والتي تشمل مبنى خاصا للمحطة، إضافة إلى جميع الملحقات من محولات وخزانات وكابلات، وتم فيها إنجاز جميع الأعمال الكهربائية والميكانيكية لتغذية الشبكة الكهربائية بمحافظة سقطرى، كما أطلق البرنامج الخدمة في محطة قلنسية بقدرة 1410 كيلو فولت أمبير بكامل ملحقات المحطة، وتم خلال المشروع إعادة تأهيل مبنى المحطة الكهربائية، وتوفير وتوريد كامل احتياجات المحطة.

أثر إيجابي

بدأ مشروع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المخصص لإنتاج وإدارة الموارد المائية في العمل، الذي يشمل حفر 3 آبار مربوطة بشبكة المياه التي تخدم حديبو كاملة، ونحو 30 ألف نسمة.

ويوفر مشروع إنتاج وإدارة الموارد المائية المياهَ العذبة للمدينة، نظرا لما تعانيه المحافظة من نقص في تدفقات المياه إلى المنازل والمرافق العامة، وتكرار تقطع المياه، وندرتها أحيانا في بعض مناطق المدينة، وسيسهم المشروع في خلق أثر إيجابي على حياة السكان، وسد الاحتياج من المياه الصالحة للشرب، وكذلك توفير مياه الري الحيواني والزراعي.

48 سلة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 48 سلة غذائية للمتضررين من السيول بمديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، استفاد منها 288 فردا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

كما وزّع المركز 45 حقيبة إيوائية للمتضررين من كارثة السيول في مخيم للنازحين بمديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 270 نازحا ومتضررا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة لمركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المتضررين من السيول.

خدمات علاجية

واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال مايو 2020، في قسم الرعاية التكاملية 7915 مستفيدا، وعيادة الجراحة والتضميد 948 فردا، وعيادة الولادة 45 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 1309 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 626 مريضا، وقسم الإحالة الطبية 5 حالات.

كما أُجرِى الفحص المخبري لـ8301 مريض، وصرفت الأدوية لـ11723 فردا، وراجع قسم الرعاية الصحية 3679 شخصا، وعيادة نقل الدم 47 مريضا، وعيادة التنويم 32 مستفيدا.

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مستفيدون من عيادات الحديدة

7915 قسم الرعاية التكاملية

948 الجراحة والتضميد

45 عيادة الولادة

1309 قسم التوعية والتثقيف

626 الصحة الإنجابية

8301 مريض أجروا الفحص المخبري

3679 قسم الرعاية الصحية